Pescara, Fiorillo: "Partita strepitosa, grande prova caratteriale"

Vincenzo Fiorillo ha parlato nella mixed zone dell'Adriatico dopo la vittoria del suo Pescara contro il Padova: "Su Cappelletti è stata una parata importante per gli ultimi dieci minuti, avremmo sofferto se il Padova segnava. La parata va per tutti, abbiamo giocato una partita strepitosa".

Dopo il ko contro il Brescia sembra essere scoppiata la scintilla: "A volte le sconfitte fanno bene, quella ci ha fatto venire fuori la cattiveria. Il gruppo ha sempre lavorato bene con la convinzione che i risultati sarebbero tornati. E' stata un'ottima prestazione, soprattutto a livello caratteriale".

Presenze 140 con il Pescara: "Prima di tutto volevo ringraziare la società che mi ha fatto questa sorpresa che non mi aspettavo. Sono stato felicissimo, è stata una giornata dalle mille emozioni. Giocare cosi tante partite per questa squadra mi rendo orgoglioso. Ringrazio Paolo che è venuto a premiarmi, gli brillano gli occhi quando parla del Pescara".

C'è stata comunque un pò di sofferenza ma avete giocato di squadra: "Sappiamo soffrire e in queste circostanze tiriamo fuori il meglio. Sappiamo reagire sempre, oggi non era una partita facile, il Padova ci obbligava ad abbassarci, ma siamo stati forti nelle ripartenze".

Sulle condizioni di Campagnaro: "Non l'ho incontrato, spero non sia nulla di grave perchè la sua esperienza in campo ci trasmette carica e sicurezza. Però credo che Gennaro, Andrew e Marco stanno giocando una stagione straordinaria, qualsiasi centrale gioca io mi sento più che tranquillo".

Martedi contro il Benevento: "E' una squadra che per la B è una corazzata. Era partita male e ora sta facendo bene. Andremo li senza paura".