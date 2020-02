vedi letture

Pescara, Fiorillo: "Rapporto tifo-club non ci riguarda: noi in accordo con supporters e società"

Come riferisce pescarasport24.it, dopo il ko interno contro il Cittadella, davanti alle telecamere di Rete8, è intervenuto il capitano del Pescara Vincenzo Fiorillo: "Più che sull'arbitro vorrei soffermarmi sulla prestazione, credo che abbiamo preso due gol evitabili: tolto questi la squadra ha disputato una buona partita su ritmi alti come quelli del Cittadella, ma ci dispiace perché nelle ultime due partite abbiamo buttato via dei punti per episodi e delle disattenzioni. Abbiamo però le basi per fare tornare a vincere il prima possibile. Non credo che le sconfitte peseranno sul morale, nascono da episodi sporadici come tre rigori nelle ultime due partite, non ci ha surclassato nessuno sul piano del gioco".

Conclude poi: "Un appello ai tifosi? Il clima tra tifo e società non ci riguarda, ci dobbiamo estraniare dalle tensioni. Anche a Chiavari la tifoseria ci ha dimostrato vicinanza, è normale che le tensioni con la società non rendano il clima idilliaco, ma tra squadra e società il feeling c'è".