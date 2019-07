Pescara, Fiorillo saluta Brugman: “Faremo un pò il tifo per te"

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo attraverso un post su Instagram ha salutato il centrocampista e capitano Gaston Brugman prossimo al trasferimento al Parma che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. “Insieme abbiamo passato più o meno 150 partite, viste di ogni tipo, momenti bellissimi e momenti difficili. Anche se non hai mai vinto un sorteggio per il campo (forse 3 su 100) il mio unico pensiero in quell’istante era che tu stessi bene fisicamente e avessi una gran voglia perché bastava una delle due per vincere le partite da solo. - si legge ancora – Buona fortuna Gas, come tu lo farai per noi anche noi faremo un po' il tifo per te”.