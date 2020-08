Pescara, Fiorillo: "Stasera emozioni indescrivibili. Salvezza dedicata alla città e alla famiglia"

Protagonista assoluto della partita Vincenzo Fiorillo, che con due rigori parati è risultato determinante per la salvezza del suo Pescara. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN al termine di 120' minuti densi di tensione e agonismo: "Una serata dalle emozioni indescrivibili, ci tenevo tantissimo a questa salvezza dopo un campionato difficile. Sono contento di essere stato protagonista di questo spareggio perchè tengo tantissimo a questa squadra".

Cosa pensavi ogni volta che ti avvicinavi alla porta durante i calci di rigore?

"Ho pensato di dover salvare la mia squadra e i miei compagni. È una gioia che non riesco a descrivere, già all'inizio dei tempi supplementari avevo l'idea di arrivare ai calci di rigore e mi sono fatto trovare pronto".

Iemmello ha fallito il suo primo calcio di rigore in stagione. Lo avevi studiato prima di questa partita?

"Abbiamo incontrato il Perugia tre volte negli ultimi quindici giorni, ringrazio il mio preparatore per avermi catechizzato. Era da tanto che non paravo un rigore, stasera è andata bene"

Cosa rappresentano le tue lacrime di questa sera?

"Queste lacrime sono le lacrime di un uomo e di una famiglia che vive per il Pescara. La salvezza era fondamentale".

Come vi ha caricato Sottil e cosa pensi del suo lavoro, culminato con la salvezza?

"Il mister posso solo ringraziarlo, è arrivato in un momento delicato della stagione, la nostra autostima era ai minimi termini. Lui ha saputo fare leva sugli uomini più che sui giocatori, anche perchè ha avuto davvero poco tempo per preparare tatticamente le partite. Ringrazio lui e tutto lo staff a nome mio e di tutta la squadra, ci hanno dato davvero tanto".

Su Hugo Campagnaro

"È encomiabile per l'età che ha e per tutto il tempo di inattività giocare due partite ravvicinate offrendo una prestazione di questo tipo. La degna chiusura di una carriera fantastica, la storia parla per lui".

Qualcosa da dire ai tifosi?

"Tengo molto a ringraziare chi, nonostante un'annata deludente, nell'ultimo periodo si è stretto attorno alla squadra. I tifosi biancazzurri hanno deciso di non contestare la squadra, ma di caricarla solamente. Mando un grande abbraccio alla città di Pescara, alla mia famiglia e ai miei figli che stasera erano in porta con me. Speriamo di ripartire al meglio la prossima stagione, evitando gli errori commessi quest'anno".