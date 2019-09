Pescara, Fiorillo su Il Centro: “Troppa negatività. Basta con le critiche”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alle parole del portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo sulle pagine de Il Centro in edicola. L’estremo difensore si sfoga in vista della sfida contro il Crotone: “Troppa negatività, ora basta con le critiche”, è il titolo del quotidiano. “Col Crotone vogliamo fare meglio di quanto abbiamo fatto, ma conosciamo quelle che sono le difficoltà di questo campionato e non dico che perdere a Cittadella non ci possa stare, perché non va dimenticato che abbiamo giocato in casa di una squadra che ha fatto la finale play off. - continua Fiorillo su Rete8 - Bisogna essere più lucidi nei giudizio perché si sentono tante critiche che a volte sono infondate. Credo che questi non siano i veri tifosi del Pescara, quelli veri erano a Cittadella e ci hanno applaudito. Io credo tanto nella mia squadra, ce ne sono di più forti, ma se lavoriamo bene possiamo fare qualcosa di bello e per farlo serve il sostegno di tutti. Se invece ci saranno processi ogni domenica la crescita sarà più lenta. Da capitano voglio ringraziare a nome della squadra i ragazzi della curva e quei 4-5 mila che sanno riconoscere quando la squadra può essere in difficoltà , ma che c’è un gruppo che vuole bene al Pescara. Noto invece che alle volte ci sono alcuni che sono contenti se il Pescara perde così possono criticare. Questi non sono tifosi e farebbero meglio a tifare altre squadre”.