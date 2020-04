Pescara, Fiorillo: "Taglio stipendi? Serve soluzione che parta dai calciatori"

vedi letture

Vincenzo Fiorillo, portiere e capitano del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Delfino in merito alla trattativa per il taglio degli stipendi dei calciatori in questo momento di blocco alle competizioni a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus “Non si è ancora parlato ufficialmente della questione - riporta questa mattina Il Messaggero -, ma c'è apertura totale da parte dei calciatori. Bisognerà trovare i modi, perché la serie A è un mondo a parte, la B e la C sono realtà molto diverse. E lì le società non se la passeranno bene nel programmare il futuro: bisogna trovare una soluzione che parta dai calciatori e arrivi a tutti i dipendenti del sistema calcio".