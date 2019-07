Pescara, Fiorillo: "Zauri preparato. Galano? Rompe gli equilibri"

© foto di Federico Gaetano

Intervista al Corriere dello Sport per Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara. Fra i temi toccati la nuova stagione di B che sta ripartendo in biancazzurro: "La mancata promozione in Serie A? C’è stata amarezza, ma adesso sono proiettato sul nuovo campionato. Senza nulla togliere a quello appena concluso che ci ha regalato tante emozioni. Zauri in panchina? Abbiamo giocato insieme nella Sampdoria dieci anni fa, quando io ero un giovanissimo e lui un calciatore affermato. Lui è molto preparato e umanamente non si discute, tutti noi dovremo metterci a disposizione e capire cosa ci chiederà. Galano? Lo conosco bene e, al di là dell’ultima travagliata stagione a Foggia, lui è un elemento importante, se sta bene rompe gli equilibri. Io sono contento di averlo come compagno e non più da avversario"