Pescara, Fornasier verso la cessione al Trapani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il Trapani il club favorito nella corsa a Michele Fornasier. Il difensore classe ‘93 è uno dei giocatori che non rientra nei piani del Pescara in vista della prossima stagione e si sta allenando in sede con Nobili assieme ad altri esuberi. Secondo quanto raccolto da Pescarasport24.it il calciatore potrebbe continuare a calcare i campi della Serie B con la maglia dei siciliani che avrebbero superato la concorrenza di Monza e altri club.