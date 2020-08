Pescara, futuro francese per Kanoutè. C'è l'accordo con il Monaco

Il futuro di Franck Kanoutè, centrocampista classe ‘98, sarà al Monaco in Francia. Il club transalpino ha infatti trovato un accordo con il Pescara, proprietario del cartellino, per due milioni di euro anche se la metà di questa cifra finirà nelle casse della Juventus come previsto dall’accordo trovato nel 2018 al momento del suo sbarco in Abruzzo.Lo riferisce Pescarasport24.it.