Pescara, Galano al 90': "Partiti male a Salerno, dovevamo riscattarci"

© foto di Federico Gaetano

Con la sua doppietta ha trascinato il Pescara verso la prima vittoria in campionato, arrivata davanti al pubblico dell'Adriatico. Al termine della partita, Christian Galano ha commentato brevemente ai microfoni di DAZN la prestazione della squadra, e le sue marcature

"E' un gol che provo spesso in allenamento, a me piace questo tipo di gioco, l'uno-due breve, veloce. Oggi abbiamo fatto una grande partita, ce lo meritiamo. Era importantissimo vincere, siamo partiti male a Salerno e dovevamo riscattarci per forza davanti al nostro pubblico. Ci siamo riusciti e ora con grande umiltà dobbiamo continuare così. Sapevamo che affrontavamo una squadra ostica, lo ha dimostrato anche con il Frosinone vincendo 3-0. A fine primo tempo ci siamo detti che questa partita non potevamo perderla e infatti siamo riusciti a portarla a casa.

Personalmente la doppietta è importante perché mi da fiducia, e poi è importante per il Pescara, ce lo meritiamo tutti quanti. Ora nella sosta ricarichiamo le energie spese, poi ci prepareremo con calma per il Cosenza, dove affronteremo un'altra battaglia."