Sta trascinando il Pescara verso i piani nobili della classifica, ma Cristian Galano sta disputando una stagione da incorniciare anche a livello personale.

Questo campionato di Serie B 2019-2002 è infatti finora, quando non si è neppure al termine del girone di andata, la sua terza miglior annata di sempre, specie se si considerano le marcature che ovviamente, per un attaccante, sono vitali: 9 reti finora realizzate.

Meglio fece solo a Bari. Nella sua prima esperienza, 11 i centri siglati - correva la stagione 2013/14 -, 14 due campionati fa, torneo 2017/18 a Bar. Entrambi in Serie B.

Solo cinque centri per eguagliarsi, sei per superarsi.