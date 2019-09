Pescara, Galano: "Gara di sacrificio e vittoria molto sofferta"

Cristian Galano, autore della rete che ha deciso Cosenza-Pescara (1-2, ndr), ha parlato ai microfoni di DAZN: "Kastanos mi ha messo una grande palla, dovevo soltanto metterla in porta e ci sono riuscito. E' stata una vittoria molto sofferta, abbiamo fatto una partita di sacrificio e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. L'occasione mancata nel primo tempo? Si sono annebbiati gli occhi, ma sono riuscito a rimanere in partita e sono contento per questo. Di me si dice sempre che non sono continuo, ma non mi interessa. Lavoro sempre giorno per giorno con umiltà e sacrificio. Il rigore lasciato a Tumminello? Ci mettiamo d'accordo tra di noi ogni volta, anche lui è un grande rigorista e lo ha dimostrato. Speriamo che il suo infortunio non sia grave. Il mio ruolo? Io nasco come esterno d'attacco, poi le mie caratteristiche mi portano anche al centro. Meglio lasciarmi libero di fare in mezzo la campo. Dove vuole arrivare questo Pescara? E' presto per dirlo, ora non lo sappiamo. La squadra può migliorare tantissimo".