© foto di Giuseppe Scialla

Nell'edizione odierna de Il Messaggero troviamo anche alcune battute di Cristian Galano, attaccante che il Pescara ha quest'estate riscattato dal Parma: “Ero al mare, mi ha contattato Zauri – racconta l’attaccante – e mi ha fatto capire subito che sarei stato importante. Il presidente Sebastiani mi aveva cercato anche negli anni scorsi. Stavolta, però, sentivo che era davvero la volta giusta". E oggi, ruota tutto intorno alla fiducia: “La fiducia è tutto per me. Ho trovato un bel gruppo e una società seria. Ho iniziato forte, come a Bari un paio d’anni fa. Feci 13 gol nel girone d’andata...".