Pescara, Galano: "La SPAL? Voglio giocare uno scherzetto a mister Marino"

Dopo sei sconfitte fra campionato e Coppa Italia il Pescara ha trovato il primo successo in Serie B nel match dello scorso 8 novembre contro il Cittadella. Di quella vittoria e del prossimo match del Delfino contro la SPAL ha parlato alla stampa abruzzese Cristian Galano: "Contro il Cittadella abbiamo fatto una grandissima partita, che ci ha dato la giusta consapevolezza nei nostri mezzi. Adesso andiamo a Ferrara per continuare su questa strada. Il ruolo da trequartista nel nuovo 3-4-2-1? E' una posizione nella quale non ho ma giocato per questo mi confronto molto con il mister. Il rapporto fra noi? Tutto ok. La sfida contro Pasquale Marino? È una grandissima persona e un grande allenatore. Sono stato benissimo con lui a Vicenza, ma spero di fargli uno dispetto (ride, ndr)".