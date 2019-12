Pescara, Galano: "Obiettivo doppia cifra. Trapani pericoloso in trasferta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Cristian Galano, attaccante del Pescara di Luciano Zauri: "La doppia cifra? È vicina, ma dobbiamo ancora arrivarci. Spero di toccare già quota dieci domenica nella gara con il Trapani. A livello personale sono soddisfatto. Lo scorso anno le cose non andarono bene ma non per colpa mia. Quest'anno sto avendo la fiducia del mister e sto cercando di ripagarlo con i gol così come era accaduto pure nelle stagioni precedenti. Mi stanno facendo sentire importante in questa squadra e in questo progetto e spero di continuare su questa strada così come i miei compagni. Per me il sogno è quello di arrivare a giocare in serie A. Spero di riuscirci con questa maglia. Il Trapani? I siciliani hanno fatto vedere le cose migliori in trasferta. Non dobbiamo assolutamente commettere l'errore di sottovalutare l'avversario anche perché abbiamo visto che questo torneo regala sempre delle insidie. Tutte le squadre se la giocano alla grande e quindi non esistono partite che possono essere sulla carta meno complicate. Anzi, con il Trapani sarà ancora più difficile, perché loro sono reduci da una sconfitta casalinga e hanno anche cambiato allenatore e quindi dovremo mettere in cambio la giusta cattiveria per conquistare una vittoria che è per noi è fondamentale come l'aria"