Pescara, Galano: "Questa è la vera squadra, vittoria importante"

© foto di Andrea Rosito

Christian Galano, attaccante del Pescara, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il successo ottenuto contro l'Ascoli: "È una vittoria importantissima. Dopo la sconfitta contro il Crotone dovevamo riscattarci, ci siamo riusciti alla grande. Complimenti a tutti, ora ci godiamo questo momento".

Nonostante tutto è arrivata la miglior prestazione.

"Dovevamo riscattarci, non ho altro da aggiungere. Questo è il vero Pescara, ora dobbiamo continuare così".

È il suo quarto gol in carriera all'Ascoli.

"Diciamo che è la mia preferita (ride, ndr). Sono contento per il gol, ho aiutato anche in fase difensiva. Sono contento per la mia prestazione".

Nel secondo tempo cambia qualcosa visti i numeri?

"Io le gioco tute uguali, poi ci sta la stanchezza. È un dato, forse in tante partite abbiamo sbagliato l'approccio. In questa abbiamo giocato bene dal primo all'ultimo minuto".

Come si preparano le prossime partite?

"Ora ci riposiamo, ci godiamo questa settimana e poi siamo pronti per il match contro lo Spezia".