© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista offensivo del Pescara Cristian Galano ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’addio di Luciano Zauri: “Mi spiace per le dimissioni del mister, una bravissima persona e un buon allenatore. Putroppo i risultati sono quelli che contano nel calcio e non hanno dato ragione al mister. Ma lui paga le colpe di tutti. Ora cercheremo di cancellare questo momento e andare avanti per iniziare un nuovo percorso. Personalmente sono grato a Zauri perché è stato lui il primo a volermi qui, mi ha dato tanta fiducia. - continua Galano come riporta Pescarasport24.it - Ora ci affidiamo a Legrottaglie, che conosco come giocatore, ma non come allenatore. Da quel poco che ho visto ha concetti precisi da trasmetterci. Vogliamo fare un risultato positivo a Pordenone contro una squadra ostica e difficile da affrontare, ci servirà per il morale e la classifica. Dobbiamo far scattare quella scintilla che cambia il corso della stagione”.