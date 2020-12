Pescara, Giannetti il nome caldo per gennaio. L'attaccante è in uscita dalla Salernitana

Il nome di Niccolò Giannetti, in uscita dalla Salernitana, torna di moda in casa Pescara in vista di gennaio quando il club abruzzese andrà alla caccia di un rinforzo in attacco. Il classe ‘91 è un pupillo di Giorgio Repetto che lo voleva portare in Abruzzo già quando l’attaccante militava nel Siena ed è inoltre un profilo conosciuto e apprezzato dal tecnico Roberto Breda che lo ha già allenato in passato. Lo riferisce Tuttopescaracalcio.com.