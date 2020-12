Pescara, gioia Breda: "Atteggiamento giusto, ma piedi per terra"

Dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Ascoli, il tecnico del Pescara Roberto Breda si è espresso così in sala stampa: "Abbiamo cercato di dare alla partita il giusto peso, il campionato non si decideva certo oggi ma era importante lanciare un segnale. L'atteggiamento è stato subito quello giusto, la squadra ha creato occasioni da gol sia in avvio, sia sul risultato di 2-0. Potevamo chiuderla prima, ma ciò che conta è aver aggiunto tre punti alla nostra classifica che fanno morale. Ovviamente non abbiamo fatto nulla e la strada è ancora lunga prima di poterci ritenere soddisfatti. Vorrei che i quinti, ad esempio, migliorassero la condizione fisica per spingere di più. Ribadisco, però: è l'atteggiamento che fa la differenza. Antei è entrato ed ha compiuto subito un grande intervento a metà campo. Sono quelle cose che ci aiutano a diventare una squadra e a superare le difficoltà. Dedico la vittoria a Ernesto Sabatini e a mia figlia, che compie 16 anni".