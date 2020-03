Pescara, gioia Memushaj: "Questa è casa mia, vittoria fondamentale"

Protagonista assoluto della partita di questa sera, Ledian Memushaj ha deciso con un eurogol la sfida contro l'Ascoli consentendo alla sua squadra di scalare posizioni in classifica e di dare un calcio alla crisi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Festa sotto la curva, una vittoria che ci voleva...

"Indubbiamente. Sono felice per me e per i miei compagni, è stata una partita dura contro una buona squadra. Per noi era troppo importante tornare al successo dopo qualche sconfitta di troppo, farlo in questo modo dà una gioia particolare. Non c'è tempo, però, di festeggiare più di tanto. Domani partiamo per La Spezia e sappiamo che ci aspettano 90 minuti difficilissimi".

La domanda della serata è: volevi tirare o crossare in occasione del gol?

"Sono sincero: volevo tirare. Il vento era a nostro favore, ho guardato la posizione del portiere e ho deciso di provarci. E' andata bene, sono contento".

Altro gol in campionato, sempre in casa. E' una coincidenza?

"No! Questo stadio lo conosco a memoria, ormai è casa mia. Avere la spinta del pubblico di Pescara è un vantaggio".

-2 dai playoff, ci credete?

"Questo è un campionato particolare, può succedere sempre di tutto. Ora dobbiamo giocare consecutivamente contro Spezia e Benevento, senza dubbio questo successo ci aiuterà ad affrontarle con maggiore serenità. Dipende da noi, è obbligatorio pensare partita dopo partita ed evitare calcoli. Bastano due vittorie per ritrovarci in alto, ma è doveroso guardarci anche alle spalle per evitare sgradite sorprese".