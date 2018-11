Pescara, Gravillon al 45': "Serve un altro gol per chiuderla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrew Gravillon è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Pescara-Lecce (2-1): "Abbiamo fatto un grande primo tempo. Abbiamo preso gol su punizione, nata da una palla da me data male a centrocampo, dobbiamo riprenderci. Sono contento di aver segnato, ma adesso dobbiamo fare un altro gol per mettere la gara in cassaforte. Fisicamente sto bene".