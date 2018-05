Pescara, i convocati di Pillon: Coulibaly c'è anche se non è al meglio

© foto di Federico Gaetano

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico del Pescara Giuseppe Pillon per la sfida contro il Novara in programma domani. Assenti Cocco e Mazzotta, recupera Coulibaly anche se non al meglio della condizione. Questo l'elenco completo:

Portieri: Fiorillo, Savelloni, Baiocco

Difensori: Coda, Crescenzi, Elizalde, Fiamozzi, Fornasier, Gravillon

Centrocampisti: Brugman, Perrotta, Carraro, Coulibaly, Machin, Valzania



Attaccanti: Baez, Bunino, Capone, Cappelluzzo, Yamga, Mancuso, Pettinari