Sono 22 i calciatori convocati da Bepi Pillon per la trasferta di Livorno. Assente Brugman per squalifica e Campagnaro per infortunio. C’è invece Memushaj che resta però in dubbio per domani. Presente anche Monachello giocatore al centro di numerose voci di mercato. Questo l’elenco completo:

Portieri: Fiorillo, Kastrati, Farelli

Difensori: Balzano, Bettella, Ciofani, Del Grosso, Gravillon, Perrotta, Scognamiglio

Centrocampisti: Bruno, Crecco, Machin, Memushaj, Melegoni, Kanoute

Attaccanti: Antonucci, Capone, Del Sole, Mancuso, Marras, Monachello