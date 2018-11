Pescara, i convocati di Pillon per la sfida con l'Ascoli

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

Ancora un rinvio per il Superclasico? River-Boca a forte rischio

Tredici giornate e una SPAL spaccata esattamente in due parti

Juve, nessun infortunio per Alex Sandro. Allegri: "Era solo stanco"

Juventus, Chiellini è il quinto bianconero di tutti i tempi per presenze

Inter-Frosinone 1-0 al 45', dominio nerazzurro, prima gioia per Keita

Le pagelle dell'Inter - Keita una furia. Martinez un Toro in attacco

River-Boca, Tevez: "Non vogliamo giocare ma ci obbligano a farlo"

Inter, Spalletti atteso in conferenza stampa

Frosinone, tra poco Longo in conferenza stampa

Questi i convocati di mister Pillon per la sfida con l'Ascoli:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy