Pescara, i convocati di Pillon: prima chiamata per il Millennial Faggioli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 23 i calciatori convocati da Bepi Pillon per la trasferta di La Spezia. In attacco c'è la novità Alessandro Faggioli, classe 2000, alla prima chiamata in prima squadra. Assenti Antonucci e Capone viene invece recuperato Monachello che non è al meglio. Questo l'elenco completo:

Portieri:Fiorillo, Kastrati, Farelli

Difensori:Campagnaro, Ciofani, Del Grosso, Elizalde, Fornasier, Gravillon, Perrotta

Centrocampisti: Brugman, Crecco, Machin, Memushaj, Melegoni, Palazzi, Kanoutè

Attaccanti: Cocco, Del Sole, Mancuso, Marras, Monachello, Faggioli