© foto di Marco Frattino

Punto sul Pescara, poche ore dopo la fine del mercato di riparazione. Il Centro riserva spazio al delfino in prima pagina, titolando: "Machin al Parma, il Pescara chiude senza rinforzi". La formazione di mister Pillon, terza in classifica in Serie B, ha salutato il 22enne centrocampista che approda in Emilia.