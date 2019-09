Pescara, i voti al mercato: porte girevoli per l'esordiente Zauri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chiamarlo frenetico è anche troppo poco. Anche questa estate il Pescara ha fatto e disfatto una squadra con addirittura Machin che nell’arco di un mese ha prima salutato e poi è tornato. L’obiettivo è sempre lottare per i piani alti sospinti da un attacco che ha in Galano l’uomo di qualità e in Tumminello il centravanti a cui chiedere i gol necessari a vincere le gare. Forse sarebbe stato necessario qualche altro acquisto nel reparto esterni, visto che Di Grazia e Cisco non convincono del tutto, con Brunori che è stato così schierato all’ala nelle ultime uscite. A centrocampo tante alternative con Palmiero reduce da un’ottima stagione a Cosenza e un Chochev che tornerà utile una volta rientrato dall’infortunio.

Il colpo: Cristian Galano è il giocatore di qualità che può spaccare una gara in due anche se forse non più dotato di quello spunto che lo ha reso celebre in passato. Nella passata stagione è incappato nell’annata negativa del Foggia (e poi si sa che non è mai facile essere profeti in patria), ma ha la possibilità di rifarsi in biancoazzurro.

L’allenatore: Dopo Di Francesco e Oddo è il turno di Luciano Zauri. Dalle giovanili alla prima squadra il passo può non essere facile, ma l’ex terzino ha idee e darà continuità all’impianto di gioco portato avanti da Pillon nelle ultime stagioni.

Acquisti: Sarritzu (Torres), Di Grazia (Catania), Cisco (Sassuolo), Ta Bi (Atalanta), Galano (Parma), Tumminello (Atalanta), Maniero (Novara), Busellato (svincolato), Chochev (svincolato), Melegoni (Atalanta), Palmiero (Napoli), Brunori (Parma), Martella (Parma), Pavone (Parma), Kastanos (Juventus), Ingelsson (Udinese), Machin (Parma), Masciangelo (Juventus U23), Bosic (Udinese), Drudi (Cittadella)

Cessioni: Machin (Parma), Zampano (Frosinone), Proietti (Ternana), Ferrante (Ternana), Paolucci (Reggina), Perrotta (Bari), Brugman (Parma), Kanouté (Cosenza), Scalera (Viterbese), Bunino (Padova), Elizalde (Catanzaro), Tascone (Catanzaro), Badioli (Fermana), Di Stefano (Fermana), Marras (Livorno), Selasi (Juventus), Ventola (Cittadella)

Voto: 6

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, MASCIANGELO; MACHIN, PALMIERO, Memushaj; GALANO, TUMMINELLO, BRUNORI. Allenatore: Zauri (nuovo)