© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Pescarasport24.it potrebbe essere Gianluca Gaetano del Napoli il rinforzo per il reparto offensivo del club abruzzese. Il classe 2000 piace molto al presidente Sebastiani che avrebbe già avviato qualche contatto esplorativo con il club partenopeo per portarlo a Pescara a gennaio e permettere al giocatore di crescere in un campionato competitivo come la Serie B dopo le ottime cose fatte vedere con la Primavera nell'ultimo biennio.