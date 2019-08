Pescara, idea Millico per rinforzare l’attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viste le difficoltà di arrivare a Riccardo Sottil della Fiorentina e l'addio quasi certo Marras, il Pescara ha deciso di guardare in casa Torino per rinforzare il reparto degli esterni d’attacco. L’obiettivo è il talentino del Torino Vincenzo Millico che potrebbe arrivare assieme al centrocampista Segre in prestito. Il classe 2000, già a segno in Europa League dopo aver realizzato 29 reti nella passata stagione con la Primavera, sarebbe considerato un rinforzo ideale con il Torino che starebbe in queste ore riflettendo sul suo prestito agli abruzzesi. Lo riferisce Pescarasport24.it.