Pescara, il baby Mercado verso il Bayern Monaco

Il Pescara sta per piazzare un importante colpo in uscita cedendo il giovanissimo centrocampista Nicolas Mercado, considerato da molti l'erede di Torreira. Sull'argentino classe 2002 ci sarebbe infatti l'interesse del Bayern Monaco pronto a mettere sul piatto 3-4 milioni di euro per il cartellino del regista, ma potrebbero esserci inserimenti da parte di altri club che farebbero lievitare il prezzo come riferisce La Gazzetta dello Sport.