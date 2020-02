vedi letture

Pescara, il ds Bocchetti: "Arbitraggio non fortunato, soprattutto nella gestione dei cartellini"

Il diesse del Pescara Antonio Bocchetti, ha parlato nel finale del match contro il Cittadella, perso per 2-1 all'Adriatico: "Ci è sembrata una partita strana, soprattutto per la gestione dei cartellini. Il Cittadella ha fatto fallo sistematico fin dal primo minuto. La conduzione arbitrale non ci ha fatto felici, soprattutto su alcuni episodi. Diciamo che non è stato un arbitraggio fortunato".