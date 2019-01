© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere Stephane Omeonga la chiave di volta per il Genoa nell'operazione per Josè Machin. A riportarlo è PescaraSport24 che parla di nuovi contatti attesi in questa settimana fra i due club per sbloccare l'operazione. Machin in ogni caso dovrebbe chiudere la stagione in prestito al Delfino.