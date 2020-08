Pescara, il giorno del mister. Sottil si gioca la panchina. Quattro le possibili alternative

Summit in casa Pescara con protagonisti il presidente Daniele Sebastiani e i due responsabili dell'area tecnica Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Al centro della discussione il futuro della panchina del Delfino. E' questo quanto riportato da Il Messaggero che nelle sue pagine dedicate all'Abruzzo fa il punto della situazione dopo la salvezza ottenuta dalla società. In ballo c'è la conferma di Andrea Sottil, tecnico chiamato ad evitare la retrocessione in C, oppure l'arrivo di un nuovo tecnico: dalle vecchie conoscenze come Massimo Oddo e Giuseppe Pillon a tecnici in cerca di nuove esperienze come Luigi Di Biagio e Fabio Pecchia.