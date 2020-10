Pescara, il padre di Retegui: "Il mio consiglio a Mateo è di restare al Boca Juniors"

Nel bel mezzo della trattativa fra Boca Juniors e Pescara per il trasferimento in Italia di Mateo Retegui, centravanti classe ‘99, arrivano le parole del padre del calciatore Carlos Chapa Retegui che consiglia al giocane erede di restare in Argentina e continuare con il club di Buenos Aires: “Il mio suggerimento è quello di restare al Boca. C’è uno staff tecnico importante e di grande esperienza e non è la stessa cosa fare la riserva a giocatori come Tevez, Zarate e Salvio e farla altrove. Mateo è un privilegiato perché fa parte di una delle squadre più importanti al mondo dove può crescere e imparare e deve essere orgoglioso di appartenere a questo club. - continua Retegui senior parlando anche di Totti, agente del figlio - Totti vuole che giochi e quindi è attento a ogni movimento, ma lui è il suo agente e io sono suo padre e gli dico di prendere una decisione con il cuore. Devo dire che Totti si sta dimostrando una grande persona, molto umile, ci chiama due o tre volte a settimana per sapere come sta Mateo, come si allena e come mangia e si prende cura del proprio corpo.