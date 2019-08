Pescara, il sogno per il centrocampo è il ritorno di Bjarnason

© foto di Insidefoto/Image Sport

Per ora è solo una suggestione, nelle prossime ore chissà. Birkir Bjarnason ha rescisso il suo contratto con l'Aston Villa ed è svincolato. La rottura tra l'islandese e il club inglese arriva proprio nel momento in cui il Pescara ha bisogno di una mezzala con le caratteristiche dell'ex Samp e Basilea. Come riporta Il Messaggero i dubbi sulla fattibilità dell'affare però sono diversi: l'ingaggio del centrocampista e le sue condizioni fisiche, dopo che lo scorso novembre si era fermato per un serio problema all'inguine che lo ha costretto a un intervento chirurgico a Londra e a molti mesi di stop. Lo riporta tuttopescaracalcio.com.