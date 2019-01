Pescara, in arrivo Bettella in prestito dall'Inter fino al 2020

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Bettella al Pescara, operazione in dirittura d'arrivo. Il difensore scuola Inter, pagato 7 milioni di euro nell'estate 2018 dai bergamaschi (con recompra in favore del club di Zhang) passa, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in prestito al Pescara fino al giugno 2020.