© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere Ebrima Colley dell’Atalanta il rinforzo per l’attacco del Pescara. Il classe 2000, autore di 12 reti in 15 gare con la Primavera nerazzurra, secondo quanto riferito da Pescarasport24.it arriverebbe in prestito per 18 mesi.