Pescara, in arrivo Farelli. Sarà il terzo portiere

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara già nei prossimi giorni potrebbe abbracciare il portiere Simone Farelli, classe '83 attualmente svincolato, che sbarcherà in Abruzzo per vestire i panni del terzo portiere alla spalle di Fiorillo e Kastrati. I contatti fra il direttore sportivo Luca Leone e il procuratore del calciatore non si sono mai interrotti e a breve, forse già oggi, dovrebbe arrivare la fumata bianca e l'annuncio.