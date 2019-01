© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Pescara, in attesa di piazzare un grande colpo in attacco, nei prossimi giorni formalizzerà due operazioni. Si tratta dei tesseramenti di Santiago Bellini, attaccante classe ‘96, e Matteo Liviero, terzino classe ‘93. Il primo è arrivato a dicembre per un periodo di prova in cui ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico, mentre il secondo si allena da circa una settimana con la squadra di Pillon e avrebbe ottenuto l’ok al tesseramento per rinforzare il reparto arretrato. Lo riporta Pescarasport24.it.