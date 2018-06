Pescara, in arrivo un milione di euro per Torreira all'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriverà denaro fresco nelle casse del Pescara grazie ad un suo ex. Con il passaggio di Lucas Torreira dalla Samp all'Arsenal in via di definizione il club del presidente Daniele Sebastiani incasserà circa un milione di euro grazie ad una percentuale sulla futura rivendita del calciatore pattuita al momento del passaggio dell'uruguaiano in blucerchiato. A riportare la notizia è PescaraSport24.it.