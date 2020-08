Pescara, in città uno striscione per spronare la squadra: "Tornate vincenti"

vedi letture

Una stagione condensata in 90', gli ultimi 90', quelli decisivi: forse qualcosa in più se saranno supplementari, ma la sostanza cambia poco. Al "Curi" di Perugia, il Pescara si gioca un campionato, perché questa sera alle 21:00 andrà in scena la finale di ritorno dei playout.

Il Delfino è forte del risultato di andata, ma il punteggio è esiguo per metterlo al sicuro: un 2-1 a favore da difendere, con le unghie e con i denti. Come ha ricordato uno striscione appeso oggi in città: "Cuore in campo e coltello tra i denti, noi siamo Pescara. Tornate vincenti".