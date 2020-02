vedi letture

Pescara in crisi, Galano: "Squadra senza grinta. Dobbiamo guardarci in faccia"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Cristian Galano, attaccante del Pescara, sul momento difficile della formazione allenata da Nicola Legrottaglie reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali con un pesante ko contro il Crotone: "Avremmo dovuto affrontare il Crotone con il sangue agli occhi - spiega il giocatore -, invece è come se non fossimo neppure scesi in campo. Giochiamo senza grinta e alla prima difficoltà ci sfaldiamo. Adesso dobbiamo guardarci in faccia e renderci conto che d’ora in poi dovremo dare molto di più, altrimenti non si va lontano".