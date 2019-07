© foto di Giuseppe Scialla

Il Pescara è ormai a un passo dal chiudere con il Napoli per il centrocampista Luca Palmiero, classe ‘96, lo scorso anno al Cosenza. Il calciatore dovrebbe trasferirsi in Abruzzo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei partenopei. Lo riferisce Pescarasport24.it.