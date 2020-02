vedi letture

Pescara, in estate potrebbe tornare Benali. Ma c’è anche il Parma sul libico

Il Pescara continua a monitorare la situazione relativa ad Ahmad Benali, in scadenza di contratto con il Crotone che a gennaio lo aveva dichiarato incedibile respingendo le offerte degli abruzzesi. Il Pescara però in estate potrebbe nuovamente provare a riportare in biancoazzurro il centrocampista classe ‘92, anche se dovrà vedersela con un’avversaria importante come il Parma. Lo riferisce Il Centro.