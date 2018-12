© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da lunedì è sbarcato a Pescara per un periodo di prova, che durerà fino a metà dicembre, l’attaccante classe ‘96 Santiago Bellini. Centravanti di peso, 195cm, il calciatore arriva in Abruzzo dal Wanderers Montevideo e proverà a convincere Pillon e il suo staff a tesserarlo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Pescarasport24.it sottolineando però che il sogno per l’attacco del tecnico biancoazzurro è Jerry Mbakogu, attualmente svincolato, già allenato ai tempi del Carpi nel 2014.