Pescara, in Serie C crescono i giovani Vitturini e Bunino

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

In Serie C stanno crescendo e affermandosi due giovani di proprietà del Pescara che il club potrebbe riportare alla casa base nella prossima stagione. Si tratta del terzino classe '97 Davide Vitturini e dell'attaccante classe '96 Cristian Bunino. Il primo è attualmente in forza al Fano dove oltre che da esterno destro si sta disimpegnando bene anche da centrale, il secondo invece è alla Juventus Under 23 dove risulta fra i più positivi in una stagione che per ora non sta sorridendo ai bianconeri. Entrambi, riporta Pescarasport24.it, sono monitorati da vicino dalla società abruzzese che in caso di Serie B nella prossima stagione li terrà con sé, se invece dovesse essere centrata la promozione per i due si aprirebbero le porte di un nuovo prestito, questa volta in cadetteria.