Pescara in vantaggio, ma il Lecce è vivo: 2-1 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pescara in vantaggio al 45', ma il Lecce accorcia all'ultimo minuto. Finisce 2-1 il primo tempo del posticipo di Serie B: abruzzesi in vantaggio con mancuso al 3' e Gravillon al 22', al secondo minuto di recupero è Palombi a segnare la rete della speranza per i ragazzi di Liverani.