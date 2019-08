© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

In attesa del lavoro odierno, che si svolgerà nel pomeriggio, in casa Pescara si devono anche tirare le somme per quel che concerne l'infermeria. Ieri, infatti, come riferisce il club, è stato svolto un lavoro differenziato con conseguenti terapie da Cristian Bunino (distorsione alla caviglia), Luca Crecco (risentimento quadricipite), Simone Farelli (edema adduttori) e Willy Ta Bi.