Che il Pescara sia uno dei club maggiormente attenti alle tematiche sociali è cosa nota.

Meno noto, è che il club ha "cacciato" dalla propria tifoseria un altro pseudo supporters che si è espresso in toni poco consoni verso il calciatore del Delfino José Machin; si parla di "altro" perché lo scorso ottobre era già stato allontanato un tifoso che si lamentava per il troppo interesse del club alla lotta contro il razzismo nel calcio.

Ma veniamo alla giornata di ieri, documentata su Twitter dal Pescara. Che, come sempre, ha preso una netta posizione in merito: