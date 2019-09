Pescara, Kastanos: "L'Entella ha segnato con mezzo tiro in porta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'Adriatico il Pescara frena la corsa della capolista Entella, raggiunta in vetta alla classifica dal Benevento. Così Grigoris Kastanos, centrocampista degli abruzzesi, in mixed zone ai microfoni di rete8.it: "Partita tosta, il pareggio è importante. Tutti i ruoli di centrocampo sono ben accetti, non sono un’ala: questo è poco ma sicuro. L'Entella ha fatto gol con mezzo tiro in porta. Adesso andiamo a Cittadella per vincere”.